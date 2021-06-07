Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни 2021 смотреть онлайн
2021 • Документальные • 1 ч 15 мин • 12+
В 2008 году сборная России по футболу под руководством голландца Гуса Хиддинка сенсационно завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В четвертьфинале Россия обыграла главных фаворитов турнира – Нидерланды, подарив бессонную ночь счастья всей стране. В документальном фильме Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов, Дмитрий Сычев и многие другие вспоминают Евро-2008 и рассуждают о том, как Гус Хиддинк изменил российский футбол.
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