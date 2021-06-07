Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни 2021 смотреть онлайн

Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни 2021 смотреть онлайн

2021 • Документальные • 1 ч 15 мин • 12+

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В 2008 году сборная России по футболу под руководством голландца Гуса Хиддинка сенсационно завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В четвертьфинале Россия обыграла главных фаворитов турнира – Нидерланды, подарив бессонную ночь счастья всей стране. В документальном фильме Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов, Дмитрий Сычев и многие другие вспоминают Евро-2008 и рассуждают о том, как Гус Хиддинк изменил российский футбол.

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Жанры

Документальные

Актёры и съемочная группа

Солтан Сунгатуллин

Режиссер

Андрей Аршавин

Актер

Сергей Семак

Актер

Константин Зырянов

Актер

Сергей Игнашевич

Актер

Дмитрий Сычев

Актер

Игорь Семшов

Актер

Роман Широков

Актер

Александр Кержаков

Актер

Александр Бородюк

Актер

Игорь Корнеев

Актер

Евгений Савин

Актер

Илья Казаков

Актер

Владимир Стогниенко

Актер

Георгий Черданцев

Актер

Информация

Страна
Россия
Качество
HD

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