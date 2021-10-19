В 2008 году петербургский «Зенит» превратился в европейский топ-клуб. Сине-бело-голубые не только выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, но и обыграли по пути к трофеям «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». В гимне «Зенита» есть строчки «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет», которые Sports.ru обыграл в названии документального фильма. Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, болельщик «Зенита» Михаил Шац и другие расскажут все о становлении той команды, главном тренере Дике Адвокате и тяжелейшем пути к победам, навсегда вошедшим в историю российского спорта.

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