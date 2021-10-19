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Зенит-2008. Победная песня 2021 смотреть онлайн

Зенит-2008. Победная песня 2021 смотреть онлайн

2021Документальные1 ч 34 мин12+

9.4Wink

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В 2008 году петербургский «Зенит» превратился в европейский топ-клуб. Сине-бело-голубые не только выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, но и обыграли по пути к трофеям «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». В гимне «Зенита» есть строчки «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет», которые Sports.ru обыграл в названии документального фильма. Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, болельщик «Зенита» Михаил Шац и другие расскажут все о становлении той команды, главном тренере Дике Адвокате и тяжелейшем пути к победам, навсегда вошедшим в историю российского спорта.

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Рейтинг

Оценка Wink

9.4/ 10

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Жанры

Документальные

Актёры и съемочная группа

Александр Дорский

Режиссер

Солтан Сунгатуллин

Режиссер

Андрей Аршавин

Актер

Анатолий Тимощук

Актер

Павел Погребняк

Актер

Константин Зырянов

Актер

Вячеслав Малафеев

Актер

Виктор Файзулин

Актер

Владислав Радимов

Актер

Алехандро Домингес

Актер

Радек Ширл

Актер

Михаил Шац

Актер

Вячеслав Евдокимов

Актер

Михаил Бирюков

Актер

Федор Луннов

Актер

Константин Анисимов

Актер

Информация

Страна
Россия
Качество
HD

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